Медведев заявил, что Россия должна активно обороняться от западных санкций

Россия должна вести активную оборону в противостоянии западным санкциям, а не сидеть в окопе. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.

По его словам, с 2014 года против России применяется целый ряд незаконных ограничений. В их числе — блокировка и изъятие активов, секторальные запреты, экспортные ограничения.

«Инициаторы подобной деструктивной политики — Евросоюз, США, Япония, Канада, Австралия, которые цинично нарушают законные интересы отечественного бизнеса», — указал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что защита российских предпринимателей за рубежом напрямую связана с задачей обеспечения экономического суверенитета и безопасности государства.

При этом политик добавил, что западным санкциям не удалось парализовать российскую экономику, которая продолжает развиваться.

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения СВО.