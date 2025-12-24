«Путин уже охрип повторять». Латыши прописали генералу успокоительное и психиатра за его слова о России
Отставной британский генерал озвучил четыре фантастических сценария нападения России на Латвию, но нарвался не на благодарность, а на жесткую насмешку. Вместо обсуждения гипотетических ударов по инфраструктуре, латыши разнесли его прогнозы в пух и прах, порекомендовав автору сценариев срочно провериться у психиатра и не забывать пить лекарства.
Интервью бывшего главы разведки Яниса Кажоциньша опубликовали на латвийском издании ВВ. Генерал предположил, что Москва якобы может начать от полномасштабной войны до отдельных актов саботажа.
Кажоциньш перечислил возможные варианты атак на страны Балтии, включая уничтожение энергетических объектов и удары по инфраструктуре. Наиболее вероятным он назвал сценарий саботажа, который не подпадает под статью о коллективной обороне НАТО.
«У меня есть особые опасения по поводу структур Министерства внутренних дел, того, как они оснащены и какое у них финансирование», — сообщил генерал.
Он пояснил, что спасатели и медики могут стать целью для вторых ударов во время гипотетического конфликта. Читатели издания в ответ порекомендовали военному медикаменты и подвергли его прогнозы жесткой критике.
Мнения со стороны
Читатель под ником Процион заявил, что подобные «пугалки» нужны властям для оправдания миллиардных военных расходов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов нападения на НАТО.
Путин уже охрип повторять, что Россия не собирается инициировать войну с НАТО, не строит никаких планов на этот счет. Но добавил, что если Запад сам нападет на Россию, получит отпор. Сейчас именно натовские государства активно готовятся к войне. Что такое, например, Rail Baltica? Она задумана как военная рокадная дорога, которая стоит сумасшедших денег и в мирное время элементарно не нужна. Да и все остальное тоже. Все эти противопехотные заборы на границе с Россией, минные поля — разбазаривание народных денег.
Другие пользователи посоветовали генералу проверить свое психическое здоровье и принимать таблетки. Один из них кратко поинтересовался, не закончились ли у эксперта лекарства.
«Прежде чем публиковать подобные перлы, пусть подобные личности справку от врача предъявляют», — поддержал его пользователь Злой.
Еще один пользователь предположил, что интервью вообще могло быть очередной ложью самого издания ВВ. Читатель под ником Soglasen Klassnij поинтересовался, нет ли у эксперта «сценария о развитии экономики Латвии».
Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс поставил новый диагноз для Латвии — культурная изоляция и экономический тупик. Он признался, что уже достаточно стар, и поэтому может «говорить правду».