«Путин уже охрип повторять». Латыши прописали генералу успокоительное и психиатра за его слова о России

Отставной британский генерал озвучил четыре фантастических сценария нападения России на Латвию, но нарвался не на благодарность, а на жесткую насмешку. Вместо обсуждения гипотетических ударов по инфраструктуре, латыши разнесли его прогнозы в пух и прах, порекомендовав автору сценариев срочно провериться у психиатра и не забывать пить лекарства.

Интервью бывшего главы разведки Яниса Кажоциньша опубликовали на латвийском издании ВВ. Генерал предположил, что Москва якобы может начать от полномасштабной войны до отдельных актов саботажа.

Кажоциньш перечислил возможные варианты атак на страны Балтии, включая уничтожение энергетических объектов и удары по инфраструктуре. Наиболее вероятным он назвал сценарий саботажа, который не подпадает под статью о коллективной обороне НАТО.

«У меня есть особые опасения по поводу структур Министерства внутренних дел, того, как они оснащены и какое у них финансирование», — сообщил генерал.

Он пояснил, что спасатели и медики могут стать целью для вторых ударов во время гипотетического конфликта. Читатели издания в ответ порекомендовали военному медикаменты и подвергли его прогнозы жесткой критике.

Мнения со стороны

Читатель под ником Процион заявил, что подобные «пугалки» нужны властям для оправдания миллиардных военных расходов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов нападения на НАТО.