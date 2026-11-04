Швейцария расширила санкционный список против России на 254 позиции

Швейцария присоединилась к 21-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, включив в списки еще 254 физических лица, компаний и организаций. Об этом сообщили в пресс-релизе правительства конфедерации.

Поправки к санкционным спискам вступят в силу в 23:00 4 ноября, а отраслевые меры — 5 ноября. Кроме того, 3 ноября Управление по вопросам конкуренции и прав потребителей Швейцарии исключило из санкционного списка шесть физлиц и одну компанию.

«Еще 254 физическим лицам, компаниям и организациям теперь запрещено предоставлять экономические ресурсы и заморожены их активы. Физическим лицам также запрещен въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию», — уточнили в пресс-релизе.

В сфере торговли в отношении 41 компании, в том числе из третьих стран, действуют более строгие меры экспортного контроля. Также запрещены операции с участием различных компаний и организаций, в число которых входят 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финучреждений и поставщиков криптовалютных услуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре аэропорта и два порта в России.

Еще 41 судно, связанное якобы с теневым российским флотом, попало под полный запрет на покупку, продажу и предоставление услуг.

В список санкций попали 62 физлица, включая министра спорта России Михаила Дегтярева, гендиректоров РЖД и «Газпром-медиа» Олега Белозерова и Александра Жарова, певца Александра Маршала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле ценят твердую и принципиальную позицию «африканских друзей» — неприятие — относительно антироссийских санкций.