Путин перечислил предлоги Запада для воровства активов других стран

Путин включил отношение к ЛГБТ в причины для Запада забрать активы других стран

Вставшие на путь недобросовестной конкуренции страны Запада используют любые предлоги для конфискации активов других стран — от участия в конфликтах до отношения к ЛГБТ*. С таким заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что риск потерять свои накопления, размещенные в долларах и евро в западной финансовой платежной инфраструктуре, грозит всем государствам мира.

«Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае — конфликт на Украине, в каком-то другом случае — конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке. Даже отношение к ЛГБТ*», — заявил Путин.