Путин перечислил предлоги Запада для воровства активов других стран
Путин включил отношение к ЛГБТ в причины для Запада забрать активы других стран
Вставшие на путь недобросовестной конкуренции страны Запада используют любые предлоги для конфискации активов других стран — от участия в конфликтах до отношения к ЛГБТ*. С таким заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что риск потерять свои накопления, размещенные в долларах и евро в западной финансовой платежной инфраструктуре, грозит всем государствам мира.
«Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае — конфликт на Украине, в каком-то другом случае — конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке. Даже отношение к ЛГБТ*», — заявил Путин.
В середине декабря прошлого года Центральный банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где с 2022 года находятся замороженные российские активы на 180 миллиардов долларов.
В середине мая суд полностью удовлетворил требование регулятора и взыскал с депозитария 18,17 триллиона рублей. В итоговую сумму вошла общая сумма активов, а также убытки, которые понес Центральный банк.
*Запрещенное в России экстремистское движение.