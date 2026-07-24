Совет Федерации на заседании в пятницу осудил милитаризацию ЕС и накачку Украины оружием. Соответствующее обращение направили в ООН и международным парламентским организациям, сообщило РИА «Новости» .

«Совет Федерации решительно осуждает милитаризацию Евросоюза, накачку вооружениями неонацистского киевского режима, агрессивные заявления европейских военных и политических деятелей о необходимости готовиться к войне с Россией к 2030 году», — заявили в верхней палате парламента.

Сенаторы подчеркнули, что такой курс ЕС способен спровоцировать глобальный конфликт и привести к возрождению политики «Натиск на Восток». Они призвали выступить против поддержки режима на Украине, осудить реабилитацию нацизма странами Запада и признать актом геноцида блокаду Ленинграда.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад закрыл глаза на военные преступления Украины.