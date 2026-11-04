Планы Запада по перемещению российских резервов из Euroclear в другие структуры незаконны. Об этом заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, это станет прямым нарушением международного и контрактного права. Он подчеркнул, что легальных способов присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует.

Попытки оправдать такие действия псевдоправовыми формулами Биричевский назвал юридически ничтожными. Ранее СВР сообщала, что в ЕС обсуждают создание новой структуры для вывода активов России из бельгийского депозитария.

В октябре в Европарламенте предложили отдать под управление Еврокомиссии замороженные российские активы на сумму более 200 миллиардов евро. Письмо с этой инициативой подписали 122 парламентария.