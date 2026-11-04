360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В МИД заявили о незаконности вывода активов России из Euroclear

    Фото: РИА «Новости»

    Планы Запада по перемещению российских резервов из Euroclear в другие структуры незаконны. Об этом заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    По словам дипломата, это станет прямым нарушением международного и контрактного права. Он подчеркнул, что легальных способов присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует.

    Попытки оправдать такие действия псевдоправовыми формулами Биричевский назвал юридически ничтожными. Ранее СВР сообщала, что в ЕС обсуждают создание новой структуры для вывода активов России из бельгийского депозитария.

    В октябре в Европарламенте предложили отдать под управление Еврокомиссии замороженные российские активы на сумму более 200 миллиардов евро. Письмо с этой инициативой подписали 122 парламентария.

    Читайте также

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов российского банка

    Филиппо назвал катастрофой для «евроястребов» отказ Бельгии от изъятия активов России

    IMAGO/Vincent Isore

    Бельгия выступила против новой попытки конфискации российских активов

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов российского банка

    Филиппо назвал катастрофой для «евроястребов» отказ Бельгии от изъятия активов России

    IMAGO/Vincent Isore

    Бельгия выступила против новой попытки конфискации российских активов