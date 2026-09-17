Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Согласно указу, ограничения на поставки сельхозпродукции будут действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Таким образом, режим специальных экономических мер, введенный в 2014 году, сохранится еще на два года.

Эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады действует в России с 7 августа 2014 года. Позже список стран был расширен за счет других европейских государств и Украины. Мера стала ответом на недружественные действия Запада.

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что уровень инфляции в России по данным на 14 сентября снизился относительно предыдущего года.