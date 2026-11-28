Мужчине удалили пенис, предстательную железу и мочевой пузырь после ошибочного диагноза. ЧП произошло в городе Шевде в Швеции, сообщило Sveriges Radio .

Медицинская история произошла в 2023 году. Пациенту диагностировали рак простаты по образцам ткани предстательной железы. Мужчине провели лечение, исходя из этого диагноза.

Через несколько месяцев врачи взяли образцы тканей мочеиспускательного канала. Вместо первоначального диагноза медики обнаружили плоскоклеточный рак.

В США врачу удалось предотвратить изъятие органов у пациента в коме. Молодого человека в медикаментозной коме ошибочно решили использовать для донорства органов, но врача насторожил поставленный диагноз. Медик остановил процедуру трансплантации уже в операционной.