Около шести тысяч рейсов отменили и задержали в США 22 ноября из-за сбоя в электронной системе крупного авиаперевозчика. Об этом свидетельствуют данные FlightAware .

Всего за сутки в Соединенных Штатах задержали свыше 5,7 тысячи рейсов, еще 242 перелета отменили.

Газета The New York Post сообщила, что к задержкам нескольких сотен рейсов привел сбой в электронной системе авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Атланты (штат Джорджия).

Несколько дней назад в Мексике легкомоторный самолет с пассажирами вылетел на шоссе и попал в аварию. Пожар охватил воздушное судно, но оба члена экипажа и четыре пассажира выжили.