Студентка из Тюмени Александра Сташкевич предстала в шоу национальных костюмов конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходящем в Пуэрто-Рико, в образе «Золотая рыбка». Об этом сообщили в телеграм-канале организаторы Национального конкурса красоты «Мисс Россия».

«„Золотая рыбка“ — это символ волшебства, красоты, исполнения желаний и богатого культурного наследия России», — отметили организаторы.

Они добавили, что этот образ соединил сказочную роскошь, русские традиции и современное искусство высокой моды. Сташкевич предстала перед жюри конкурса в образе героини сказки Александра Пушкина.

На девушке был яркий наряд с гигантскими «плавниками» из органзы, корсетом с вышивкой, кокошник с камнями и жемчугом и огненно-оранжевая накидка.

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