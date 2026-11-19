Трамп: вместе с Си мы хотим помочь завершить конфликт между Россией и Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщил телеканал CNN .

Трамп на встрече с Си заявил, что они оба желают содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной.

«Мы оба хотим помочь в том, что касается конфликта между Россией и Украиной. Мы хотим, чтобы это закончилось. Думаю, я могу говорить за нас обоих», — подчеркнул он.

Также президент США отметил, что нетерпением ждет трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина.

«Мы провели небольшую встречу с Путиным, чтобы подготовить почву. Думаю, встреча может пройти успешно», — добавил он.

Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что глава государства находился в отличном настроении после контактов с Трампом. Встреча продлилась около 40 минут.