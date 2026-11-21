Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские военные базы в Бахрейне. Об этом сообщило агентство Fars .

«КСИР в ответ на действия американского противника атаковал две базы Шейх-Иса и Аль-Джуфейр в Бахрейне», — заявили в публикации.

В КСИР официально не подтвердили атаку.

МВД Бахрейна в соцсети X сообщило, что Иран атаковал гражданскую промышленную установку, что привело к пожару на объекте. В ведомстве добавили, что силы гражданской обороны приступили к локализации возгорания. Обошлось без пострадавших, нанесен только материальный ущерб.

Ранее американские военные атаковали остров Кешм в Ормузском проливе. В иранском агентстве IRNA сообщили о четырех взрывах, уточнив, что урон критической инфраструктуре не был причинен.