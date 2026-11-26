Причины энергетического кризиса в Европе кроются в бюрократии и нехватке инвестиций. Такое мнение выразила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» .

Она обратила внимание что трудности у Европы с энергетикой начались задолго до уменьшения поставок российского газа.

«Если посмотреть на 2021 год, когда начались энергетические проблемы, — то есть не в 2022, а в 2021 году — там были недоинвестиции, бюрократия, и энергетические проблемы ухудшились», — объяснила Кнайсль.

Она также указала на то, что в различных европейских государствах к зеленой энергетике относятся по-разному.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона заинтересована во всех выгодных энергетических сделках. По его словам, Москва готова обсудить поставки газа в Европу. До этого президент России говорил о готовности поставлять энергоресурсы. Европа от газа отказалась самостоятельно.