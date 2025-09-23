Врачу из США удалось предотвратить изъятие органов у пациента в коме

В США молодому человеку в медикаментозной коме ошибочно подобрали статус кандидата для донорства органов, но врача вовремя насторожил поставленный диагноз. Об этом сообщил CNN .

В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк-младший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением головы и введен в искусственную кому. Его сестра Молли Уоттс заметила, что брат реагирует на ее просьбы морганием и движением руки, однако медицинский персонал счел эти реакции рефлекторными, написал MK.RU.

Вскоре с семьей связался представитель организации по трансплантации, сообщивший о ранее данном согласии пациента на донорство и предложивший провести операцию. Мать пациента под давлением специалиста подписала документы.

Лечащий врач узнал о ситуации, когда пациента уже доставили в операционную. Он возмутился, что пациента с сохраняющейся мозговой активностью и сердечными сокращениями готовятся оперировать. Молодой врач остановил процедуру.

После прекращения подачи седативных препаратов Блэк-младший пришел в сознание через двое суток и уже через неделю мог самостоятельно стоять. Сейчас он продолжает нуждаться в физиотерапии.