Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие серьезных проблем в немецкой экономике и призвал провести срочные реформы. Об этом он заявил на съезде Христианско-социального союза в Мюнхене. Трансляцию вели на YouTube-канале партии.

«Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они служили нам и в последующие десятилетия. Дорогие друзья, результаты выборов ничего в этом не меняют», — сказал он.

Мерц добавил, что сейчас это особенно важно, так как экономика Германии испытывает давление. При этом добавил, что у ФРГ по-прежнему имеются исключительные преимущества, а именно: инновационные компании, сильный средний бизнес, ремесленные предприятия мирового класса и отличные инженеры.

Глава немецкого правительства также заявил о намерении вести Германию в светлое будущее, признаки которого уже якобы заметны во многих местах. Просто нужно присмотреться повнимательнее.

Ранее Мерц бездоказательно обвинил Россию в попытках дестабилизировать обстановку в Германии.