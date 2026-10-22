360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Отличный канцлер». Медведев высмеял Мерца, переживающего о влиянии России

    Медведев: немцам повезло с Мерцем, переживающим о влиянии РФ вместо экономики

    Фото: РИА «Новости»

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял переживания канцлера Германии Фридриха Мерца, волнующегося больше о российском влиянии на немцев, чем за экономическую ситуацию в стране. Об этом он написал в соцсети X.

    Медведев отметил, что внук нациста назвал своей самой большой обеспокоенностью в настоящее время не немецкую экономику, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты и Китай. Мерц больше опасается влияния России на немецкое общество.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», — написал Медведев.

    Ранее Медведев высмеял Мерца, возмущенного из-за визита бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в гости к президенту России Владимиру Путину. По его словам, к канцлеру никто не приедет даже на поминки.

    Читайте также

    Европейцы напали на «цветущий сад». Захарова опубликовала видеозаявление

    Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял никаких решений по Украине

    «Все мы движемся в ад»: Украине предрекли страдания после решения Мерца

    Официальный сайт президента Украины

    «Никто не приедет к нему и на поминки». Медведев высмеял возмущение Мерца

    Большинство немцев согласились с необходимостью отставки Мерца

    Бывшего главу разведки Германии Ханнинга задержали по делу о шпионаже

    Мерц хочет, чтобы немцы усерднее работали на благо Украины, заявил Дмитриев

    Мерц заявил о готовности к переговорам по украинскому урегулированию

    Официальный сайт президента Украины

    СМИ сообщили, что Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев

    Официальный сайт президента Украины

    Артемий Лебедев назвал канцлера ФРГ «никому не нужным старым хрычом»

    Дмитриев назвал Мерца нервным канцлером после отмены его визита в США

    IMAGO/Mike Schmidt

    «Чувствительный канцлер»: Дмитриев отреагировал на перенос беседы Мерца с Трампом