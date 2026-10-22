«Отличный канцлер». Медведев высмеял Мерца, переживающего о влиянии России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял переживания канцлера Германии Фридриха Мерца, волнующегося больше о российском влиянии на немцев, чем за экономическую ситуацию в стране. Об этом он написал в соцсети X .

Медведев отметил, что внук нациста назвал своей самой большой обеспокоенностью в настоящее время не немецкую экономику, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты и Китай. Мерц больше опасается влияния России на немецкое общество.

«Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», — написал Медведев.

Ранее Медведев высмеял Мерца, возмущенного из-за визита бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в гости к президенту России Владимиру Путину. По его словам, к канцлеру никто не приедет даже на поминки.