В Германии заявили о фундаментальных изменениях в отношениях с США

В отношениях США и Германии произошли фундаментальные перемены. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном собрании берлинского отделения Христианско-демократического союза, его процитировала газета Tagesspiegel .

Мерц отметил, что эпоха безоговорочной трансатлантической дружбы, скорее всего, ушла в прошлое надолго.

«По другую сторону Атлантики мы наблюдаем изменение политических взглядов, изменение оценки трансатлантического альянса, которое, возможно, мы и не считали возможным», — сказал он.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировал в государстве затяжной энергетический кризис. По его словам, у Германии сложилась непростая ситуация в отношениях с США, американцы больше не финансируют НАТО в тех же объемах после начала президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа.