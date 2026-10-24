Россия якобы каждый день пытается дестабилизировать обстановку в Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза в Баварии, сообщило агентство Reuters .

При этом политик не привел никаких доказательств. Кроме того, он упомянул «внутренних экстремистов», которые, по его словам, также несут растущую угрозу для страны и Европы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается начинать конфликт с альянсом. По его мнению, западные политики регулярно пугают граждан мнимой угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем.

Глава государства назвал заявления о российской угрозе «политической шизофренией» и подчеркнул нежелание страны воевать с Европой.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о нарастающем количестве свидетельств подготовки европейских стран к вооруженному конфликту.