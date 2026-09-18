Правящая коалиция Германии не смогла договориться о снижении цен на топливо

Bild: правящая коалиция Германии не договорилась о снижении цен на топливо

Правящая коалиция Германии, куда входят Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партии Германии (СДПГ), не может договориться о едином пакете мер по снижению цен на топливо. Об этом сообщила газета Bild .

Министр экономики Катерина Райхе и канцлер Фридрих Мерц предлагают снизить НДС на топливо с 19% до 7%. Однако министр финансов Ларс Клингбайль из СДПГ настаивает на компенсационных мерах, которые канцлер исключает.

По данным издания, Клингбайль готов поддержать снижение налога для граждан и предприятий только в обмен на введение потолка цен или налога на сверхприбыль. Против минфина могут выступить и федеральные земли, значительная часть доходов которых формируется за счет НДС.

Снижение ставки сократит поступления в бюджет примерно на 2,5 миллиарда евро с октября по декабрь 2026 года.

Ранее спор о решениях правительства между Мерцем и сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель перерос в перепалку.