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    Большинство немцев согласились с необходимостью отставки Мерца

    Der Spiegel: большинство немцев согласились с необходимостью отставки Мерца

    Фото: РИА «Новости»

    Большая часть немцев оценили руководство канцлера Фридриха Мерца как неудачное и считают, что ему следует сложить полномочия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследования компании Ipsos, проведенные для журнала Der Spiegel.

    Среди опрошенных 48% безоговорочно поддержали утверждение «канцлерство Фридриха Мерца потерпело крах», а 19% заявили, что «скорее согласны» с ним. В итоге 67% немцев в разной степени полагают, что Мерц не справился со своими обязанностями.

    Также респондентов попросили поделиться мнением о тезисе «Фридрих Мерц должен покинуть пост канцлера и главы партии „Христианско-демократический союз“». Его полностью поддержали 44% участников опроса, еще 14% заявили, что скорее согласны. Только 11% выступили против отставки канцлера.

    В исследовании участвовали более двух тысяч человек, погрешность составила 2,2 процентного пункта.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Мерц хочет от немцев более усердной работы на благо Украины.

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