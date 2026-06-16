Сегодня 20:40 Лагерь с налетом насилия: что происходит в American School Camp в Киргизии? 0 0 0 Фото: Darryl Bush / www.globallookpress.com Криминал

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В соцсетях делятся жуткими историями о летних лагерях языкового центра American School в Киргизии. Люди утверждают, что там царят дедовщина и домогательства, детей плохо кормят, а за их безопасностью никто не следит. Правда, никто из жалобщиков не торопится обращаться в правоохранительные органы. Есть ли поводы для беспокойства или это досужие сплетни, разбирался 360.ru.

Воспоминания о летнем лагере Весной этого года у Иссык-Куля в районе села Тамчы провела проверку служба экологического и технического надзора при Минприроды Киргизии. Нашли незаконное каменное ограждение возле детского лагеря American School Camp. Оно служило для защиты берега от эрозии. Необходимых разрешений не было, и его предписали демонтировать. Новость внезапно сработала как спусковой крючок. В соцсетях принялись вспоминать пребывание в лагере на берегу озера. Люди жаловались на вожатых, которые часто сами были несовершеннолетними: они домогались отдыхавших детей и травили тех, кто отказывался им подчиняться. Взрослые никак не реагировали на жалобы.

Фото: Иссык-Куль, одно из самых глубоких озер в мире, с высоты птичьего полета, Киргизия / Публичное достояние

Постоянно звучала ненормативная лексика, вожатые не только не запрещали детям электронные сигареты, но даже стреляли у них покурить. Устраивали сомнительные конкурсы, где детям приходилось касаться друг друга частями тела, требовали поцелуя за вход на дискотеку или в столовую. Кормили невкусно и нехаляльно, хоть обещали обратное. Одна дама рассказала, что при отъезде смены из лагеря ее племянника попросту забыли, администрация игнорировала все обращения. Некоторые дети лишились своих красивых вещей и вернулись домой в чьих-то обносках. Однажды ребят вывезли в горы с ночевкой в палатках, не сверившись с прогнозом погоды. Они промокли и замерзли под сильным дождем, лившим всю ночь.

Фото: Egmont Strigl / www.globallookpress.com

Как-то во время киносеанса детям вместо заявленного фильма включили порно. Вожатые появились и прекратили трансляцию только через 20 минут. Горничные жаловались на задержки зарплаты и незаконные штрафы — например, за сломанный пылесос. Справедливости ради нужно сказать, что были и те, кто защищал лагерь, — один человек. Он заявил, что работал там пять лет, и назвал враньем большинство историй. По словам экс-сотрудника, в American School Camp заботились о детях. К тому же все путевки ежегодно распродаются. Было бы так страшно, как пишут, — кто бы туда отпускал своих чад? Однако последний аргумент довольно слабый: лагерь хорошо распиарен, и туда приезжали дети из других городов и даже стран, в том числе из России. Так что слухи просто не доходят, а проверить в интернете историю заведений для летнего отдыха соображают не все родители: многим хватает яркой рекламной обертки.

Фото: Majdi Fathi / www.globallookpress.com

Что известно об учебном центре American School Все началось с того, что в Бишкеке открылся языковой центр, специализирующийся на обучении английскому языку, — American School. Поначалу учеников просто вывозили летом на три дня на Иссык-Куль. Выезды были очень популярны, вот руководство и решило запустить свой собственный образовательный лагерь. Арендовали бывший интернат, сделали капитальный ремонт, придумали программу и открыли American School Camp. Со временем появился и второй лагерь — Hollywood Camp. Смена длилась 10 дней, ребята от семи до 17 лет отдыхали, совершенствовались в знании английского языка, учились основам бизнеса и актерскому мастерству, снимали клипы. Плюс к этому дискотеки, квесты, походы в горы с ночевкой, четырехразовое горячее питание. Проживание в шестиместных номерах, в каждом — туалет и душ. Трансфер из Бишкека в обе стороны с сопровождением ГАИ. И за все про все 18-20 тысяч сомов (около 16 тысяч российских рублей) при средней зарплате в Киргизии в 42 тысячи сомов.

Фото: киргизские сомы / Публичное достояние

Скандалы в лагере Если верить рекламе, лагеря прекрасные, хоть и недешевые по местным меркам. Но беглый поиск в интернете показывает, что жаловаться на условия проживания в American School Camp начали с 2015 года. Среди прочего отмечали тесноту: комнаты были очень маленькими, а на 154 человека работали всего две кабинки санузла. Кроме того, в лагере было плохо с охраной, не хватало вожатых, имелись случаи дедовщины. Когда возмущенные родители попытались пожаловаться на официальном сайте American School и в их соцсетях, никакой реакции от администрации не было. Недовольных просто блокировали, а модераторы отвечали нецензурной бранью. А вот летом 2021-го произошла уже откровенно жуткая история. Двое 14-летних мальчишек по халатности организаторов оказались в комнате со старшими ребятами. Те на протяжении всей смены издевались над младшими и насиловали их. При этом руководство лагеря и вожатые ни разу не проверили условия проживания детей.

Фото: Ahmed Deeb/Nurphoto / www.globallookpress.com

Вернувшись домой, один из мальчиков рассказал обо всем матери, и та обратилась в милицию. Расследование затянулось на несколько лет: родственники подростков пытались давить на следствие. Да и руководство лагеря изначально отрицало конфликт и пыталось убедить родителей пострадавших не выносить сор из избы. В конце концов суд Бишкека официально признал виновными всех трех насильников. Но, несмотря на тяжесть злодеяния, они получили лишь по году условно: учли юный возраст подсудимых на момент совершения преступления: двоим было по 15, третьему — 17 лет. Руководство лагеря и языковой школы American School уголовной ответственности за халатность не понесло. Хотя детский омбудсмен Киргизии и правозащитники выявили грубейшие нарушения со стороны руководства лагеря и вожатых, в том числе игнорирование правил расселения детей.

Фото: Ahmed Deeb/Nurphoto / www.globallookpress.com

Кто возглавлял American School Директором и отцом-основателем центра American School выступал Эрлан Усубакунов. Сейчас ему 41 год. В Киргизском национальном университете получил степень бакалавра по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Профессия не помешала ему регулярно публиковать научные статьи и исследования о методиках преподавания. Усубакунов также известен поддержкой детей из малоимущих семей и сирот. За эту благотворительную деятельность он неоднократно получал награды, вроде медали «Меценат года» или почетной грамоты от Министерства культуры. Но вот подтвержденных сведений насчет его уровня знаний английского языка найти не удалось. Хотя сам Усубакунов утверждал, будто «проходил обучение в 2002 году в США в штате Мичиган по обмену студентами, а после с отличием завершил учение в университете». После этого и задумал открыть сначала образовательный центр, а потом и лагерь неподалеку от озера Иссык-Куль.

Интересно На каталонской карте мира 1375 года есть изображение озера Иссык-Куль. На его северном берегу нарисовано здание с крестом, а рядом надпись: «В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея — апостола и евангелиста». Считается, что обитель со временем была затоплена.

Осенью 2023 года меценат оказался замешан в очень неприятном скандале. Его гражданская жена обвинила Усубакунова в регулярных избиениях, изнасилованиях и пытках: он прижигал ей руку горячим утюгом. Все это продолжалось пять лет. К тому же мужчина постоянно угрожал отобрать общую дочь, если сожительница решиться уйти. После очередных побоев и насилия женщине удалось вырваться. Полуголая, она выбежала на улицу и попросила помощи у жильцов дома. После обращения в милицию Усубакунова задержали и отправили в СИЗО, чтобы защитить пострадавшую от возможного преследования. Женщина была настолько запугана, что вздрагивала от каждого шороха. Однако уже через месяц Усубакунов вышел на свободу: уголовное дело неожиданно прекратили по примирению сторон.

Фото: Chen Yao / www.globallookpress.com

Коррупция в Киргизии Возможно, такие странности в судопроизводстве Киргизии объясняются просто и грустно: республика числится среди 50 наиболее коррумпированных стран мира. Там развит так называемый трайбализм: в регионах командуют кланы, и верность им легко заслоняет закон. Государственные посты часто распределяют не по профессиональным качествам, а на основе принадлежности к определенному роду или региону. Чиновники продвигают родственников и земляков на доходные места, так что в таможне, судах и министерствах трудятся целые семьи. Сильна круговая порука. Если милиция задерживает какого-то кланового преступника, случается, что его родня устраивает целые митинги, перекрывает дороги и требует освобождения «честного человека». На следствие оказывают нешуточное давление. Видимо, этим и объясняется нежелание тех, кто предъявляет претензии к лагерю, обращаться в милицию или прокуратуру.