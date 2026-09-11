Треш-блогера Брагину приговорили к условному сроку за распространение порно

Треш-блогера Анастасию Брагину, которая гуляла голой по московским магазинам и распространила соответствующее видео, приговорили к трем годам условного срока. Об этом сообщил корреспондент «Известий» .

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» также назначили испытательный срок в три года.

Анастасию Брагину задержали в июле, после того как она прогулялась голой по территории столичного ЖК и магазинам на Волоколамском шоссе.

Девушка отказалась проходить медосвидетельствование в отделении полиции. По данным суда, в момент задержания у блогера были нарушения речи, а также изменился цвет кожи лица. Однако алкоголем от нее не пахло.

Сначала Брагину отправили под домашний арест. Однако вскоре против нее выдвинули новые обвинения из-за публикации ролика, на котором девушка гуляла без одежды. Эксперты классифицировали видео как порнографическое.