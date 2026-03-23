Владелец OnlyFans Радвинский умер в 43 года от рака

Ведущий затворнический образ жизни миллиардер и владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский умер в 43 года после продолжительной борьбы с раком. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило агентство Bloomberg .

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после продолжительной борьбы с раком», — привело агентство заявление компании.

Там отметили, что семья предпринимателя попросила журналистов не обращаться за комментариями из-за постигшей их потери.

Уроженец Одессы Леонид Радвинский попал в США еще ребенком и получил американское гражданство. Долю в видеосервисе OnlyFans он приобрел в 2018 году.

Уже тогда основными пользователями платформы были звезды порно, которые публиковали эксклюзивный контент по подписке. Под руководством Радвинского в 2024 году платформа заработала более семи миллиардов долларов.

Владелец площадки никогда не давал интервью и старался стереть любое упоминание о себе из интернета.