Японская порноактриса два года снималась втайне от мужа

Муж японской порноактрисы Ийо Синохары до сих пор не знает, что она ведет двойную жизнь. Женщина начала сниматься втайне от супруга, заручившись поддержкой подруг и сестры. Об этом сообщил Tokyo Reporter .

Синохара в 27 лет вышла замуж, родила ребенка и оставила карьеру модели. Роль домохозяйки тяготила, через три года семейной жизни она начала сниматься в фильмах для взрослых.

«Я хотела снова оказаться в центре внимания и сделать что-то, чтобы сохранить свою привлекательность как женщины. Поэтому я выбрала путь порноактрисы», — рассказала женщина.

Перед дебютом она поделилась планами с младшей сестрой, ставшей SMM-менеджером Синохары. Сообщество молодых мам тоже поддержало увлечение японки. Только муж не знает, что его супруга два года снимается в порно.

Ранее в Австралии разгорелся скандал из-за съемок в церкви эпизода реалити-шоу с порнозвездами. Продюсеры обманули настоятеля.