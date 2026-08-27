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    Японская порноактриса два года снималась втайне от мужа

    Zheng Huansong/XinHua
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com

    Муж японской порноактрисы Ийо Синохары до сих пор не знает, что она ведет двойную жизнь. Женщина начала сниматься втайне от супруга, заручившись поддержкой подруг и сестры. Об этом сообщил Tokyo Reporter.

    Синохара в 27 лет вышла замуж, родила ребенка и оставила карьеру модели. Роль домохозяйки тяготила, через три года семейной жизни она начала сниматься в фильмах для взрослых.

    «Я хотела снова оказаться в центре внимания и сделать что-то, чтобы сохранить свою привлекательность как женщины. Поэтому я выбрала путь порноактрисы», — рассказала женщина.

    Перед дебютом она поделилась планами с младшей сестрой, ставшей SMM-менеджером Синохары. Сообщество молодых мам тоже поддержало увлечение японки. Только муж не знает, что его супруга два года снимается в порно.

    Ранее в Австралии разгорелся скандал из-за съемок в церкви эпизода реалити-шоу с порнозвездами. Продюсеры обманули настоятеля.