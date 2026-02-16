Секс-ролики с туристами из России стали доходным бизнесом в Китае

Shot: китайцы устанавливают камеры в отелях и продают интимные кадры в Сети

Видео интимной жизни российских туристов стали доходным бизнесом в Китае. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, местные устанавливают скрытые камеры в отелях и продают кадры в соцсетях.

«В Поднебесной стали популярны „грязные“ веб-трансляции и видео из гостиничных номеров. Извращенцы заранее заезжают в отели, устанавливая в укромных местах с видом на кровать камеры размером в 1,5 сантиметра», — сообщили авторы поста.

Они добавили, что порно с девушками славянской внешности ценится китайцами больше всего — на видео делают пометку russians, что гарантирует повышенное внимание. Прайс варьируется от 650 до 1100 рублей за ежемесячную подписку, продаются и абонементы от трех тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Александр Тепляков отметил увеличение спроса среди россиян на различные виды туров в Китай.