Юрист Кубасова: Шурыгиной грозит срок от двух до шести лет

Сегодня звезда ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина сидит в СИЗО. Ее обвинили в изготовлении и распространении порнороликов группой лиц по сговору. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова рассказала 360.ru, какой срок грозит девушке.

«Санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет, а также возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет», — сообщила эксперт.

Шурыгина активно ведет аккаунт на OnlyFans с 2024 года, по другим данным, с 2021-го. Однако само по себе ведение соцсетей не содержит состава преступления.

Следователи обратили внимание на Диану, после того как она, по предварительным данным, начала привлекать девушек к съемкам порно вместе с порноактрисой Настей Холод и продюсером Людвигом Кричкером.

Подробнее о том, сколько грозит Шурыгиной и как она из простой девушки стала звездой ток-шоу, — в материале 360.ru.