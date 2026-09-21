Треш-блогера Некоглая задержали в Молдавии по подозрению в наркоторговле

Треш-блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), которого выслали из России в 2022 году, задержали в Молдавии по обвинению в наркоторговле и организации наркопритона. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным журналистов, Лебедев склонял несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ. Он вербовал их в соцсетях, после чего приглашал в свой дом. Некоглая задержали на улице вместе с его женой — гражданкой России.

Во время обыска молдавские правоохранители нашли у блогера два пакета с наркотиками, а также приспособления для изготовления и упаковки опасных веществ.

Блогер напал на полицейских, а его супруга попыталась сбежать. В итоге обоих взяли под стражу на 72 часа, теперь им грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Ранее треш-блогера Анастасию Брагину, которая гуляла голой по московским магазинам, приговорили к условному сроку за распространение порно.