Шурыгина «на донышке». Сколько грозит обвиняемой по делу о распространении порно

Троицкий районный суд Москвы отправил 27-летнюю Диану Шурыгину из-под домашнего ареста прямиком в СИЗО. Инфлюенсера обвинили в изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц по сговору. 360.ru вспомнил, как блогер стала звездой «Пусть говорят», и выяснил, какой срок теперь грозит девушке.

В СИЗО из-за телефона В июне 2026 года Шурыгина стала фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнографического контента, согласно части 3 статьи 242 УК РФ. Отмечалось, что вместе с Дианой могли действовать порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер. Согласно данным РИА «Новости», Шурыгина администрировала телеграм-канал, в котором выкладывали интимные и порнографические видео и фото. По данным телеграм-канала Shot, в мае 2026 года блогер прилетела с Бали в Россию, чтобы подобрать девушек для участия в съемках порнороликов. Когда она узнала о возбуждении уголовного дела, попыталась покинуть страну, но ее задержали. Сначала суд поместил девушку под домашний арест. Однако она нарушила условия, пользуясь мобильным телефоном, поэтому следователи ходатайствовали об ужесточении меры пресечения. Суд согласился с этим и 8 июля поместил Диану Шурыгину в СИЗО.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Сколько грозит Шурыгиной — мнение юриста Насколько девушку поместили в СИЗО, точно неизвестно. По данным каналов Baza и Shot, Шурыгина просидит в следственном изоляторе минимум 11 дней. Согласно УПК РФ, срок может быть и больше, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова. «Суд устанавливает срок заключения под стражу и при наличии оснований продлевает его в пределах общих процессуальных сроков; теоретически он может быть как меньше 11 дней (при смене меры пресечения или вынесении решения), так и существенно больше», — отметила эксперт. Она подчеркнула, что закон позволяет смягчить меру пресечения, поэтому Диану могут снова отправить под домашний арест. «Это возможно, если суд придет к выводу, что цели меры пресечения могут быть достигнуты без содержания под стражей. Однако после установленного факта нарушения ранее избранного домашнего ареста убедить суд будет значительно сложнее», — пояснила Кубасова.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Но главный вопрос состоит не в том, сколько еще просидит блогер под стражей до решения суда. Всех интересует, грозит ли Шурыгиной реальный срок и, если да, какой. Юрист ответила, что грозит и довольно существенный для молодой девушки — от двух до шести лет. Также возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет. Почему Шурыгину хотят посадить? Об откровенном ведении Дианой соцсетей говорилось намного раньше — аж с 2021 года. Однако тогда следователи не обращали на это внимание, ведь само по себе ведение аккаунта на любой платформе, включая OnlyFans, не содержит в себе состав преступления. «Решающее значение имеет содержание публикуемого материала: если экспертиза относит его к порнографии (натуралистическое изображение полового акта и половых органов без художественной или иной оправданной цели), тогда возможна квалификация по статье 242 УК РФ. Если же речь идет об эротическом контенте, он не подпадает под эту норму», — объяснила Кубасова.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Когда и как Диана Шурыгина стала популярной Шурыгина стала звездой «Пусть говорят» в далеком 2017-м. На ток-шоу 16-летняя Диана утверждала, что на одной из вечеринок ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Согласно решению суда, 16 марта 2016 года Шурыгину и ее сверстниц пригласили на дачу в Ульяновске отметить день рождения общего друга. Компания пила водку и пиво. Девушка сообщила всей компании, что ей больше всех понравился Семенов, однако планов заниматься с ним сексом Диана не имела. В какой-то момент девушка оказалась в одной комнате с Сергеем. Он запер дверь, ударил Шурыгину по лицу и, удерживая ее руки, изнасиловал. Диана сообщила, что кричала и звала на помощь, но из-за громкой музыки ее не услышали. От алкоголя девушку стошнило, ей стало плохо, из-за чего Диана потеряла сознание. После произошедшего Шурыгина позвонила родителям, и они вместе отправились в полицию писать заявление об изнасиловании.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Пока шло следствие, семья Семенова обратилась в «Пусть говорят», чтобы добиться освобождения парня. Для участия в программе пригласили и саму Диану, и ее родных. Выпуски о деле приобрели формат многосерийности. Ради участия в ток-шоу руководство «Пусть говорят» перевезло Шурыгиных в Москву и сняло им номера в гостиницах. Общественность разделилась на два лагеря: одни считали, что Шурыгина оклеветала Сергея, другие были на стороне Дианы, отмечая, что в каком бы состоянии ни находилась девушка, ее нельзя насиловать. Она получала угрозы и хейт в своих соцсетях, люди создавали группы в поддержку и Семенова, и Шурыгиной. Всеобщий интерес к делу сделал из Дианы мегапопулярную звезду: по запросам в поисковиках она догнала Путина и Медведева.

Интересно Некоторые реплики Шурыгиной стали мемами. Самый яркий из них появился после того, как девушка рассказала, что она пила в вечер происшествия. Диана произнесла: «Я пила водку. На донышке», — показав пальцами, сколько выпила. Интернет-пользователи не смогли пройти мимо: появились многочисленные картинки, видео с наложенной музыкой, футболки с фразой «на донышке» и фото Шурыгиной.

В итоге суд посадил Сергея Семенова на восемь лет в колонию строгого режима, признав его виновным по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» (статьи 131 и 132 УК РФ).

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Жизнь Шурыгиной после «Пусть говорят» Из-за внимания к своей персоне Диана была вынуждена лечь в психиатрическую больницу. Спустя год после программ и уже после вынесенного Семенову приговора Диана вышла замуж за оператора «Пусть говорят» Андрея Шлягина. В 2017 году Малахов снял шоу с участием девушки. Реалити получило говорящее название — «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной». В нем рассказывалось, как девушка справляется с травлей после ток-шоу, о ее переезде в столицу, 18-летии и попытках наладить жизнь. Примерно в это время девушка начала активно вести соцсети. В личной жизни было не все гладко: в 2018 году она изменила мужу с предпринимателем Денисом Ребровым. И в 2019 году Шлягин развелся с Дианой. В том же году она записала песню с Сашей Актом «Полетели». После развода Шурыгина удалила аккаунты из соцсети и пропала из медийного поля. Ходили упорные слухи, что она боролась с зависимостями и лежала в рехабах.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Шурыгина со Шлягиным / www.globallookpress.com