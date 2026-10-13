Меньше слов, больше дела. Трамп дал дельный совет Зеленскому

Глава киевского режима должен сфокусировать свое внимание на сделке с Россией, а не на разговорах о ней. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. <…> Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», — отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Зеленскому следует встретиться с Путиным.

В США отметили, что благодаря сделке с Россией в страну поступят огромные объемы дизельного топлива. Трамп поблагодарил Путина за это соглашение.

Зеленский в ответ на заключенное соглашение назвал Трампа слабым. Он упрекнул Белый дом в нежелании остановить конфликт.

Трамп после выпада Зеленского заявил, что на Украине пора провести выборы. Он заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира.