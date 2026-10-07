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    Медленное вторжение. Маск дал оценку протестам во Франции

    Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением. Об этом он написал в социальной сети X.

    «Это медленное вторжение. А те, кто его поддерживает, — предатели, заслуживающие участи всех предателей», — отметил Маск, комментируя публикацию президента США Дональда Трампа.

    Глава Белого дома ранее связал протесты с ситуацией в сфере миграции во Франции и заявил, что причиной происходящего не стали проблемы системы образования.

    Акции французских старшеклассников продолжаются вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки педагогов и других проблем в образовательной сфере. Некоторые протесты сопровождались беспорядками.

    Правоохранительные органы задержали более шести тысяч человек, преимущественно несовершеннолетних.

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