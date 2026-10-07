Медленное вторжение. Маск дал оценку протестам во Франции
Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением
Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением. Об этом он написал в социальной сети X.
«Это медленное вторжение. А те, кто его поддерживает, — предатели, заслуживающие участи всех предателей», — отметил Маск, комментируя публикацию президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома ранее связал протесты с ситуацией в сфере миграции во Франции и заявил, что причиной происходящего не стали проблемы системы образования.
Акции французских старшеклассников продолжаются вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки педагогов и других проблем в образовательной сфере. Некоторые протесты сопровождались беспорядками.
Правоохранительные органы задержали более шести тысяч человек, преимущественно несовершеннолетних.