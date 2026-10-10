Политолог объяснил идею новой стратегии СНГ глобальными изменениями

Предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости новой стратегии развития Содружества Независимых Государств до 2035 года нацелено на глобальные изменения, которые произошли в мире. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он пояснил, что сегодня в мире на первое место вышел искусственный интеллект, широкое распространение получили криптовалюты, а глобальная экономика пережила значительные изменения. Все это странам Содружества необходимо учитывать в своей новой стратегии.

«Все, что развивается, нужно периодически пересматривать. Хуже было бы, если бы какие-то нормы, установленные 30 лет назад, сохранялись неизменными еще сто лет. Это было бы признаком застоя», — заявил Станкевич.

Политолог добавил, что лидеры государств Содружества реагируют на происходящие изменения и готовят свои государства к вызовам XXI века.

Подробнее о том, какие еще итоги подвели на заседании Совета глав государств СНГ и как изменилось Содружество за 35 лет, — в материале 360.ru.