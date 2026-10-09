Президент Финляндии оконфузился перед испанским королем из-за неудачной шутки

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении, отпустив неудачную шутку в сторону короля Испании Филиппа VI. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat .

Король Испании Филипп VI и королева Летиция совершили двухдневную поездку в Хельсинки и Рованиеми. Монарх произнес трогательную речь, в которой сослался на финскую культуру. Вслед за этим высказался Стубб.

«Мы ценим и хорошую еду, и плохую еду, и все, что между ними. Я благодарю всех, кто принимал участие в визите», — сказал он.

Журналисты объяснили, что шутка Стубба о плохой еде не касалась подробностей визита, вышла неудачной и не имела отношения к испанской делегации.

Ранее финский лидер попал в конфуз, когда встретил молдавскую коллегу Майю Санду, прибывшую в Хельсинки. Он попытался обнять президента, но не получил объятий в ответ.