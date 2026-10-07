В МИД заявили о культе зеленой повестки в Европе

Кононученко: в Европе возвели в культ зеленую повестку

В Европе чрезмерное внимание уделяют зеленой повестке. Об этом РИА «Новости» сообщил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

По его словам, природные катаклизмы на территории европейских государств только усиливают свойственное ЕС преувеличение климатических угроз.

«Там возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что они в чем-то промахнулись, не намерены», — отметил Кононученко.

Ранее стало известно, что минувшим летом в Европе сверх средней статистики около 35 тысяч человек погибли из-за аномальной жары. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, дома престарелых и больницы опасно перегревались.