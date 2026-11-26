Президент России Владимир Путин является гроссмейстером от мира политики, он всегда хорошо подготовлен и понимает суть вопросов. Такое заявление сделал спецпосланник главы США Джаред Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

«Он всегда очень хорошо подготовлен, очень вдумчив, делает много заметок во время разговора, а затем очень конкретно излагает позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает суть обсуждаемых вопросов», — заявил Кушнер.

Спецпосланник США отметил, что в Вашингтоне понимают нежелание Путина заключать соглашение о прекращении огня на Украине без полноценного урегулирования. Кушнер пояснил, что перемирие не гарантирует исключение нового конфликта в будущем.

Во время визита в Москву Кушнеру могли показать архивные документы о партизанской деятельности его деда во время Холокоста. Предки американского посланника пережили Холокост на территории современной Белоруссии.