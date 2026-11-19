Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск раскритиковал отношение Запада к украинскому конфликту, назвав неприемлемыми оправдания любых действий против россиян. Об этом он заявил газете New York Times .

«Мне кажется, слишком уж часто все сводится к тому, что Украина — хорошая, Россия — плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция», — сказал бизнесмен.

До этого Маск высказался против того, чтобы Киев использовал спутниковую сеть Starlink для наступательных военных операций. Предприниматель также обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Глава киевского режима ранее требовал от Белого дома и компании Маска снятия ограничений на работу Starshield, утверждая, что от этого якобы зависит состояние украинской энергетики.