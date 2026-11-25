Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) поймали в Бостоне нелегала, выигравшего миллион долларов в лотерею. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Билл Мелугин в соцсети Х.

«По информации трех источников в ICE, сегодня ранним утром бостонское отделение ICE арестовало победителя государственной лотереи Массачусетса прошлой недели, выигравшего один миллион долларов», — написал журналист.

По его словам, мужчина по имени Ариэле Антонио Веласкесе-Моралесе оказался мигрантом из Сальвадора и уже находился в розыске ICE.

Ранее в Таиланде задержали россиянина, который 19 лет нелегально жил в джунглях.