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    Первая историческая. Трамп проведет трехстороннюю встречу с Путиным и Си в Китае

    NYP: Трамп проведет историческую трехстороннюю встречу с Путиным и Си в Китае

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп на полях саммита АТЭС 19 ноября встретится с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом написала газета New York Post.

    «Ожидается, что обсуждение будет сосредоточено в основном на разработке амбициозного пакта о контроле над ядерными вооружениями», — отметили в издании.

    В числе вероятных тем для обсуждения — война с Ираном и Северная Корея. Также стороны могут обсудить украинский конфликт. С российским лидером Трамп встречался в прошлом году на Аляске, Си он принимал в Белом доме в сентябре.

    Ранее Трамп уже анонсировал встречу с Путиным и Си. На полях саммита запланирована двухсторонняя встреча Путина и Трампа, на которой лидеры обсудят способы урегулирования конфликта на Украине.

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