Первая историческая. Трамп проведет трехстороннюю встречу с Путиным и Си в Китае

NYP: Трамп проведет историческую трехстороннюю встречу с Путиным и Си в Китае

Президент США Дональд Трамп на полях саммита АТЭС 19 ноября встретится с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом написала газета New York Post .

«Ожидается, что обсуждение будет сосредоточено в основном на разработке амбициозного пакта о контроле над ядерными вооружениями», — отметили в издании.

В числе вероятных тем для обсуждения — война с Ираном и Северная Корея. Также стороны могут обсудить украинский конфликт. С российским лидером Трамп встречался в прошлом году на Аляске, Си он принимал в Белом доме в сентябре.

Ранее Трамп уже анонсировал встречу с Путиным и Си. На полях саммита запланирована двухсторонняя встреча Путина и Трампа, на которой лидеры обсудят способы урегулирования конфликта на Украине.