Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал послов из некоторых стран, а также главу миссии при НАТО. Приказ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Хачатурян приказом отозвал Ованнеса Вирабяна с должности посла Армении в Аргентине, Чили и Перу. Также отозвали посла Канады, Кубы, Доминиканской Республики и Ямайки Анаит Арутюнян. Тиграна Мртчяна отозвали с должности посла в Греции и Албании. Приказом также отозвали посла из Болгарии и Северной Македонии Цовинару Амбарцумян. Также послов лишились Израиль и Нидерланды.

Президент также отозвал постоянного представителя Армении при Организации по запрещению химического оружия и главу миссии республики при НАТО.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что Армения не стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу. Он отметил, что республика начала процесс вступления в Евросоюз.