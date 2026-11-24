Спецпосланнику президента США Джареду Кушнеру во время его визита в российскую столицу могли показать архивные документы о партизанской деятельности его деда во время Холокоста. Об этом написало издание New York Magazine .

По данным издания, когда Джаред Кушнер и Стив Уиткофф начали заниматься российской тематикой, то отправились к президенту России Владимиру Путину в Кремль.

«Российский президент показал им досье из государственных архивов, в котором рассказывалось об участии деда Кушнера в партизанском сопротивлении во время Холокоста», — отметили авторы материала.

Дедушка и бабушка Кушнера по отцовской линии, Джозеф и Рэй Кушнер, пережили Холокост на территории Белоруссии. Рэй Кушнер посвятили отдельную страницу на сайте Мемориального музея Холокоста США. Она сбежала из Новогрудского гетто через подземный тоннель, после чего присоединилась к партизанам Бельских, где встретила своего старого знакомого Джозефа.

Кушнер ранее заявил, что Вашингтон готовит следующую встречу России и США.