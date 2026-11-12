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    Трехэтажный дом рухнул в Нью-Йорке, под завалами могут быть люди

    В Бруклине при обрушении трехэтажного дома погиб один человек

    Фото: 360.ru

    В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание, погиб один человек и еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщил телеканал CNN.

    ЧП произошло днем в среду, 11 ноября, в районе Флэтбуш в Бруклине. По данным пожарной службы, на момент публикации еще один человек оставался под завалами.

    Как пишет газета The New York Times, здание рухнуло в котлован, который вырыли на соседней стройке. После обрушения стены дома обвалились, и с улицы стали видны квартиры и лестничные пролеты здания.

    Десятки пожарных вручную разбирают обломки. Спасатели используют дроны и фонари, так как уже стемнело.

    Департамент зданий Нью-Йорка направил инспекторов на место. Они должны проверить устойчивость соседних построек.

    Ранее при пожаре в Москве погибли два человека. Возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажки.

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