Трехэтажный дом рухнул в Нью-Йорке, под завалами могут быть люди
В Бруклине при обрушении трехэтажного дома погиб один человек
В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание, погиб один человек и еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщил телеканал CNN.
ЧП произошло днем в среду, 11 ноября, в районе Флэтбуш в Бруклине. По данным пожарной службы, на момент публикации еще один человек оставался под завалами.
Как пишет газета The New York Times, здание рухнуло в котлован, который вырыли на соседней стройке. После обрушения стены дома обвалились, и с улицы стали видны квартиры и лестничные пролеты здания.
Десятки пожарных вручную разбирают обломки. Спасатели используют дроны и фонари, так как уже стемнело.
Департамент зданий Нью-Йорка направил инспекторов на место. Они должны проверить устойчивость соседних построек.
Ранее при пожаре в Москве погибли два человека. Возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажки.