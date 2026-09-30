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    Книга Льва Толстого стала самой продаваемой в Бразилии из-за футболиста-блогера

    Ronaldo Barreto, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency
    Фото: Ronaldo Barreto, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Полузащитник бразильской футбольной команды «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа внезапно сделал бестселлером повесть Льва Толстого. Подробности сообщил телеграм-канал Shot.

    Футболист давно увлекается литературой, и со времен первых обзоров в 2019 году стал довольно популярным блогером. Пользователи отмечают простоту и искренность его обзоров.

    Недавно Скарпа опубликовал видеообзор на книгу русского писателя Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». История зацепила бразильцев и вызвала взрыв в социальной сети. Запросы в Google выросли на 300%, а книга возглавила рейтинг продаж в местном Amazon. Ролик стал вирусным в Сети.

    Литературные фанаты начали создавать книжные клубы, где читают русских авторов, игроки «Минейро» обмениваются книгами Толстого, Гоголя и Достоевского. Болельщики заявили, что 32-летний футболист просвещает страну эффективнее чиновников и библиотек.

    «Это он еще „Войну и мир“ не прочитал», — намекнул Shot.

    Тем временем в странах Прибалтики русскую литературу убирают из школьной программы. Минобразования Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из учебной программы по родному языку и литературе.

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