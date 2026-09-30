Футболист давно увлекается литературой, и со времен первых обзоров в 2019 году стал довольно популярным блогером. Пользователи отмечают простоту и искренность его обзоров.

Недавно Скарпа опубликовал видеообзор на книгу русского писателя Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». История зацепила бразильцев и вызвала взрыв в социальной сети. Запросы в Google выросли на 300%, а книга возглавила рейтинг продаж в местном Amazon. Ролик стал вирусным в Сети.

Литературные фанаты начали создавать книжные клубы, где читают русских авторов, игроки «Минейро» обмениваются книгами Толстого, Гоголя и Достоевского. Болельщики заявили, что 32-летний футболист просвещает страну эффективнее чиновников и библиотек.

«Это он еще „Войну и мир“ не прочитал», — намекнул Shot.

Тем временем в странах Прибалтики русскую литературу убирают из школьной программы. Минобразования Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из учебной программы по родному языку и литературе.