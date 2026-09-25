Стубб попросил Маска включить Starlink над Россией для ударов ВСУ

Reuters: Стубб призвал Маска включить Starlink для ударов ВСУ по России

Президент Финляндии Александр Стубб призвал бизнесмена Илона Маска разрешить украинской стороне пользоваться спутниковым интернетом Starlink в районах, где стоят российские пусковые установки. Об этом сообщило агентство Reuters .

Стубб уточнил, что речь идет об оккупированных территориях Украины или о территории России. По его мнению, это позволит ВСУ поражать мобильные установки на расстоянии нескольких сотен километров от границы.

Финский лидер также назвал три главные потребности Украины перед зимой. Среди них — средства ПВО, защита энергетической инфраструктуры и финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп перенаправил украинского лидера Владимира Зеленского к Маску после его просьбы разрешить Украине пользоваться Starlink для атак по территории России.

Однако за месяц до этого глава Белого дома не поддержал такую идею.