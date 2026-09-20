Посольство России в Аргентине усилит безопасность в день выборов

В день выборов депутатов Госдумы на территории российского посольства в Аргентине введут дополнительные меры безопасности. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале .

Избирательный участок в Буэнос-Айресе откроется в здании посольства. Голосование продлится с 8:00 до 20:00 по местному времени — с 14:00 до 2:00 по московскому.

В дипмиссии предупредили, что на территории посольства организуют усиленную охрану и контроль. Также будут работать места для хранения вещей и мобильных телефонов.

Избирателей попросили отнестись к этим мерам с пониманием. В помещение для голосования не рекомендуется проносить мобильные телефоны и габаритные сумки.

Ранее ЦИК отчитался о явке к концу второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.