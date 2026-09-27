Токаев уволил главу Минобороны Казахстана после гибели военных на учениях

Токаев уволил министра обороны после гибели 14 солдат во время учений на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности главы Минобороны после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Косанов возглавил Минобороны в 2025 году. В сентябре Токаев переназначил его на этот пост.

24 сентября во время учений ВМС в Мангистауской области 17 военнослужащих унесло в открытое море, 14 из них погибли, троих удалось спасти. По факту происшествия завели уголовное дело, правоохранительные органы задержали пять сотрудников Минобороны.

Токаев поручил создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в военном ведомстве. По версии следствия, военнослужащих унесло в море при высадке с катера на фоне ухудшения погоды.