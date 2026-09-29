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    Около 12 человек погибли после нападения банды на севере Гаити

    Nouvelliste: около 12 человек погибли после нападения банды на севере Гаити

    Xinhua/ZUMAPRESS.com
    Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    Примерно 12 человек стали жертвами атаки участников банды «Кокора сан рас» в коммуне Грос-Морн на севере Гаити, произошедшей после проведенной в этом районе операции международного контингента. Об этом сообщила газета Nouvellistею.

    «Около 12 человек были убиты утром в понедельник в коммуне Грос-Морн членами банды „Кокора сан рас“, — заявили журналисты.

    По данным издания, нападение случилось вслед за рейдом многонациональных Сил по подавлению банд (FRG) в этой коммуне. Во время этой операции трое предполагаемых членов группировки получили огнестрельные ранения.

    После убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года Гаити погрузилось в продолжительный политический кризис. В условиях ослабления государственных структур обширные районы, в том числе кварталы столицы и топливные терминалы, перешли под власть вооруженных группировок.

    Ранее на Гаити десятки людей погибли во время давки.