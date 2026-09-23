Россиян предупредили об очередном подорожании виз в Египет

АТОР: виза в Египет с января 2027 года подорожает до 33 долларов

Стоимость однократной въездной визы в Египет с 1 января 2027 года увеличится до 33 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Размер визового сбора увеличится на три доллара. При этом туристам может потребоваться дополнительная плата за оформление, обслуживание и банковские комиссии.

Сейчас порядок оплаты зависит от способа оформления документа. При получении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира дополнительно взимают шесть долларов за обслуживание и банковские комиссии. В Хургаде и ряде других аэропортов, где используют бумажные визовые марки, туристы платят только 30 долларов.

АТОР ожидает от египетских властей разъяснений, будет ли дополнительный сбор в шесть долларов взиматься после 1 января при оформлении обоих видов виз.

Нынешнее повышение станет уже вторым за год. С 1 марта стоимость визы в Египет увеличилась с 25 до 30 долларов.