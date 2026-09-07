Министерство образования Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из учебной программы по родному языку и литературе в школах республики. Как сообщило издание LRT , обновленные стандарты для девятых классов вступили в силу с 1 сентября.

Оба исключенных автора относятся к эпохе классицизма и Просвещения. Премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс призвал «больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова — писателя, прославлявшего имперские войны России».

Ранее литовские власти уже пересматривали подход к преподаванию истории и литературы — в 2023 году из программы исключили некоторых советских авторов.

Вместо русских поэтов премьер-министр предлагал включить украинского автора Тараса Шевченко. В Минобразования Украины поддержали инициативу, но литовские чиновники решили отложить этот вопрос до более глубокого анализа программы.