Премьер Швеции Кристерссон подал в отставку

В отставку подал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Такое решение чиновник принял после победы оппозиции на парламентских выборах.

Левоцентристский блок набрал 49,5% голосов, правящий правый блок во главе с Кристерссоном — 48,8%. По словам Кристерссона, чтобы создать условия для формирования нового правительства, необходимо провести переговоры со всеми партиями.

В начале сентября Министерство иностранных дел России потребовало от Швеции принять меры из-за атак беспилотных летательных аппаратов на посольство. В начале июля посла страны в Москве Анну Кристину Тересу Юханнессон также вызывали в МИД из-за похожей ситуации.