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    Экс-советник Трампа заявил, что Зеленский не должен получить ни цента от США

    Экс-советник Флинн: Зеленский не должен получить ни цента из бюджета США

    Фото: РИА «Новости»

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен получить из американского бюджета ни цента. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

    «Этот мелкий неблагодарный человек не должен больше получить ни цента американских налогоплательщиков», — написал Флинн.

    Экс-советник подчеркнул, что глава киевского режима «со своей ехидной ухмылкой и скверным отношением» не имеет права проявлять пренебрежение к президенту США.

    По словам Флинна, Зеленский действует так, будто заслуживает поддержку американского народа.

    «Довольно! У нас есть достаточно своих драм, которые нам нужно решать вместо того, чтобы поддерживать этого мелкого пройдоху», — добавил Флинн.

    Политик призвал украинцев принять решение по поводу своего будущего, а американцы устали поддерживать главу киевского режима.

    Зеленский на полях саммита ЕС в Брюсселе пригрозил Европе новым миграционным кризисом в случае поражения Украины: 20 миллионов украинцев якобы отправятся в европейские страны в случае падения Киева.

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