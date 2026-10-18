Экс-советник Флинн: Зеленский не должен получить ни цента из бюджета США

Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен получить из американского бюджета ни цента. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Этот мелкий неблагодарный человек не должен больше получить ни цента американских налогоплательщиков», — написал Флинн.

Экс-советник подчеркнул, что глава киевского режима «со своей ехидной ухмылкой и скверным отношением» не имеет права проявлять пренебрежение к президенту США.

По словам Флинна, Зеленский действует так, будто заслуживает поддержку американского народа.

«Довольно! У нас есть достаточно своих драм, которые нам нужно решать вместо того, чтобы поддерживать этого мелкого пройдоху», — добавил Флинн.

Политик призвал украинцев принять решение по поводу своего будущего, а американцы устали поддерживать главу киевского режима.

Зеленский на полях саммита ЕС в Брюсселе пригрозил Европе новым миграционным кризисом в случае поражения Украины: 20 миллионов украинцев якобы отправятся в европейские страны в случае падения Киева.