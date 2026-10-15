В Индии родился ребенок с двумя головами

В штате Одиша в Индии 10 октября 2026 года родился ребенок с двумя головами. Об этом сообщил телеканал NDTV , уточнив, что младенца сразу поместили в специальное отделение для новорожденных госпиталя города Берхампур.

Роды прошли путем кесарева сечения в медицинском колледже и больнице имени Махараджи Кришны Чандры Гаджапати. Мать ребенка, 22-летняя жительница района Кандхамал, находилась на сроке около 32 недель. Это была ее первая беременность.

Врачи диагностировали у новорожденного редкую форму сиамских близнецов — дицефальный парапагус. У младенца две головы и одно туловище. Ребенка весом около 2,5 килограмма перевели в отделение интенсивной терапии для постоянного наблюдения.

Состояние новорожденного остается критическим. У него сложности с дыханием, одно общее сердце и одна печень, отсутствует анальное отверстие. Врачи оказывают кислородную поддержку и продолжают обследование.

Сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсел из США спровоцировали появление слухов о своей беременности после публикации необычного видео в соцсетях.